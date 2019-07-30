Малком мог оказаться в "Спартаке"

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Малком мог оказаться в "Спартаке"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" бразильского вингера Малкома, который сейчас выступает за "Барселону".

"Я помню, что несколько лет назад Малкома из "Коринтианса" можно было купить за пять миллионов. Его предлагали "Спартаку", - сказал Корнеев.

22-летний Малком в январе 2016 года перешёл из "Коринтианса" в "Бордо" за 5 миллионов евро, а спустя 2,5 года перебрался в "Барселону" за 41 миллион.

Сейчас бразилец ведёт переговоры с "Зенитом". Питерский клуб может купить футболиста за 40 миллионов евро.

Не пропустите: Стало известно, сколько "Зенит" готов платить Малкому. | http://soccernews.ru
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