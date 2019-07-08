Малком может перебраться во Францию
"Барселона" может отдать вингера Малкома в аренду.
Как сообщает Le Figaro, в услугах 22-летнего бразильца заинтересован "Сент-Этьен". Напомним, что до перехода в "Барселону" Малком выступал за "Бордо".
В минувшем сезоне на счету Малкома четыре забитых мяча и два ассиста в 24 играх.
Отметим, что в сезоне 2018/19 "Сент-Этьен" занял в Лиге 1 четвертое место, которое выводит клуб в групповой раунд Лиги Европы.
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|38
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|Ницца
|38
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|Ренн
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|Страсбур
|38
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|Амьен
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