Малком может вновь выбыть из строя на длительный срок

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Малком может вновь выбыть из строя на длительный срок
Главный тренер сборной Бразилии Андре Жардин заявил, что у него есть информация о новой травме бразильского нападающего "Зенита" Малкома.

"Мне сказали, что он снова травмировался. Но мы еще ждем результатов обследования, насколько серьезное у Малкома повреждение. Потом уже примем решение. Ждем, что скажут врачи "Зенита", - приводят слова Жардина российские СМИ.

Напомним, что 22-летний Малком перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне форвард провел за "Зенит" два матча, в которых не отметился результативными действиями.

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