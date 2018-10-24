Малком намерен покинуть "Барселону"

Вингер каталонской "Барселоны" Малком намерен сменить команду уже в зимнее трансферное окно, информирует sport.es.

По сведениям издания, 21-летний игрок планирует покинуть "Камп Ноу" в январе, если к тому времени он так и не получит шанс проявить себя в стане "сине-гранатовых". Вероятнее всего, чемпион Испании будет готов отпустить бразильца в аренду.

В текущем сезоне Малком сыграл всего 2 матча за "Барселону". В общей сложности на поле он провел 25 минут игрового времени.

Напомним, Луис Суарес посоветовал "Барселоне" подписать Шкриньяра. | soccernews.ru