Малком назвал футболистов "Зенита", с игрой которых он знаком

Новый игрок "Зенита" Малком рассказал, что знает о России, а также с игрой каких футболистов петербургского клуба он знаком.

"Не много знаю о России. Знаю, что тут проходил чемпионат мира. Многие друзья говорили, что это красивая страна.

Из игроков "Зенита" знаю Дугласа Сантоса, вместе с ним играли за олимпийскую сборную в 2016 году. Также знаком с Ивановичем, он играл в "Челси", и Дзюбу знаю по голам и жесту на чемпионате мира", - сказал Малком.

Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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