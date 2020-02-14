Малком назвал главных шутников в "Барселоне"

Вингер питерского "Зенита" Малком вспомнил, кто отвечал за веселье в раздевалке "Барселоны".

"Выделю троих - Жорди Альбу, Артуро Видаля и Жерара Пике. Мы часто подкалывали друг друга. Однажды Пике пришёл в бахилах на тренировку. Ему их выдали в гостинице, а он забыл снять и появился в таком виде. Мы сделали видео с ним и выложили в интернет. Это было очень смешно!" - сказал бразилец.

Напомним, что Малком провёл в "Барсе" всего один сезон, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.

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