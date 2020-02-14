Малком назвал главных шутников в "Барселоне"

Теги зенит санкт-петербургбарселонамалкомжерар пикежорди альбаартуро видаль

Малком назвал главных шутников в "Барселоне"

Вингер питерского "Зенита" Малком вспомнил, кто отвечал за веселье в раздевалке "Барселоны".

"Выделю троих - Жорди Альбу, Артуро Видаля и Жерара Пике. Мы часто подкалывали друг друга. Однажды Пике пришёл в бахилах на тренировку. Ему их выдали в гостинице, а он забыл снять и появился в таком виде. Мы сделали видео с ним и выложили в интернет. Это было очень смешно!" - сказал бразилец.

Напомним, что Малком провёл в "Барсе" всего один сезон, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.

Не пропустите: Малком рассказал о самом ценном совете от Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы пять самых финансово стабильных клубов России

Названы пять самых финансово стабильных клубов России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов