Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Малком назвал своих кумиров.

"Когда я был маленьким, мне очень нравился Роналдиньо, а затем моим кумиром стал Неймар. Я надеюсь повторить путь своих соотечественников, которые играли за "Барселону" и добились здесь успеха", - приводит слова 21-летнего бразильца sport.es.

Напомним, "Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо. | soccernews.ru