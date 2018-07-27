Малком назвал своих кумиров

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Малком назвал своих кумировНовоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Малком назвал своих кумиров.

"Когда я был маленьким, мне очень нравился Роналдиньо, а затем моим кумиром стал Неймар. Я надеюсь повторить путь своих соотечественников, которые играли за "Барселону" и добились здесь успеха", - приводит слова 21-летнего бразильца sport.es.

Напомним,  "Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

бггг Мошенник Неймар у него в кумирах, который с Барсой судится)

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