Малком назвал топ-5 лучших игроков мира
Фото инстаграм Малкома
Вингер питерского "Зенита" Малком рассказал, каких футболистов он считает лучшими в мире на сегодняшний день.
"На мой взгляд, Месси - лучший футболист мира. Самый лучший. Я провёл сезон рядом с ним и видел, что это совершенно естественно сочетается в нём, абсолютно натуральное игровое превосходство над всеми остальными. Он - гений, он мыслит на поле так быстро, что за ним не угнаться, всегда знает, что сделать в следующий момент.
Так что на первом месте без вариантов Месси. Затем Левандовски, Неймар, Мбаппе и Ван Дейк. Эти пятеро для меня - лучшие в мире на сегодняшний день", - цитирует Малкома "Р-Спорт".
Также бразилец согласен с выбором обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
"Для меня Месси - абсолютно закономерный победитель, он провёл отменный сезон, взял Кубок Америки вместе с Аргентиной", - добавил игрок "Зенита".
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