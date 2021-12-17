Малком назвал топ-5 лучших игроков мира

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Малком назвал топ-5 лучших игроков мира

Фото инстаграм Малкома

Вингер питерского "Зенита" Малком рассказал, каких футболистов он считает лучшими в мире на сегодняшний день.

"На мой взгляд, Месси - лучший футболист мира. Самый лучший. Я провёл сезон рядом с ним и видел, что это совершенно естественно сочетается в нём, абсолютно натуральное игровое превосходство над всеми остальными. Он - гений, он мыслит на поле так быстро, что за ним не угнаться, всегда знает, что сделать в следующий момент.

Так что на первом месте без вариантов Месси. Затем Левандовски, Неймар, Мбаппе и Ван Дейк. Эти пятеро для меня - лучшие в мире на сегодняшний день", - цитирует Малкома "Р-Спорт".

Также бразилец согласен с выбором обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

"Для меня Месси - абсолютно закономерный победитель, он провёл отменный сезон, взял Кубок Америки вместе с Аргентиной", - добавил игрок "Зенита".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это ошибочное мнение и неверная интерпретация фактов бразильцем. "Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим." (с) Федор Михайлович Достоевский

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