Малком не исключает, что будет играть за сборную России
Бразильский вингер "Зенита" Малком может в будущем сменить футбольное гражданство.
"Я уже говорил - если сборная России хочет Малкома, почему бы и нет. Но если меня не позовут в сборную Бразилии, потому что этой мой приоритет. Если с ней не получится, то почему бы не сменить футбольное гражданство? Другие бразильцы так делали", - приводит слова Малкома Foot Mercato.
23-летний футболист перебрался в Россию прошлым летом - "Зенит" купил его у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.
Малком имеет опыт выступлений за сборную Бразилии (U-20), в его активе 1 забитый гол в 11 матчах.
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