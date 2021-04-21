Малком не исключил вариант выступления за сборную России
Фото: Твиттер @premierliga
Вингер питерского "Зенита" Малком поделился мыслями о вероятности выступлений за сборную России.
"Я уже говорил в одном интервью, что готов сыграть за сборную России. Конечно, я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но, если такая возможность не представится, должен быть план Б.
Я думаю об игре за сборную Бразилии, как и любой бразильский спортсмен. Это моя главная мечта. Но для начала мне нужно снова играть, забивать, выделяться, а потом думать об этом", – приводит слова Малкома Globo Esporte.
В текущем сезоне бразилец выходил на поле в футболке "Зенита" в 22 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24,00 млн €.
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