Малком не исключил вариант выступления за сборную России

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Вингер питерского "Зенита" Малком поделился мыслями о вероятности выступлений за сборную России.

"Я уже говорил в одном интервью, что готов сыграть за сборную России. Конечно, я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но, если такая возможность не представится, должен быть план Б.

Я думаю об игре за сборную Бразилии, как и любой бразильский спортсмен. Это моя главная мечта. Но для начала мне нужно снова играть, забивать, выделяться, а потом думать об этом", – приводит слова Малкома Globo Esporte.

В текущем сезоне бразилец выходил на поле в футболке "Зенита" в 22 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24,00 млн €.