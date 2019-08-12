Малком не исключил возможность выступления за сборную России
Новичок "Зенита" Малком допускает, что однажды он может получить российское гражданство и выступать за сборную России.
"Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то всё может быть", - сказал 22-летний футболист.
Пока бывшего игрока "Барселоны" приглашали только в молодёжную сборную Бразилии.
"Зенит" купил Малкома за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку с "блауграной" в виде бонусов.
Звёздный вингер подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.
Бразилец выходил на замену в матчах с "Краснодаром" и "Динамо", результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|ЦСКА Москва
|5
|10
|3
|Локомотив Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Ростов
|4
|8
|7
|Рубин
|5
|7
|8
|Урал
|5
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1