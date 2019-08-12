Малком не исключил возможность выступления за сборную России

Новичок "Зенита" Малком допускает, что однажды он может получить российское гражданство и выступать за сборную России.

"Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то всё может быть", - сказал 22-летний футболист.

Пока бывшего игрока "Барселоны" приглашали только в молодёжную сборную Бразилии.

"Зенит" купил Малкома за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку с "блауграной" в виде бонусов.

Звёздный вингер подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

Бразилец выходил на замену в матчах с "Краснодаром" и "Динамо", результативными действиями не отличался.

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