Малком: "Не сомневаюсь, что быстро вернусь на прежний уровень"

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Малком: "Не сомневаюсь, что быстро вернусь на прежний уровень"

Вингер питерского "Зенита" Малком ответил на вопросы о восстановлении после травмы и своей готовности к возвращению на поле.

"Чувствую себя просто прекрасно! Лучше ощущать себя невозможно. Я уже почти без ограничений тренируюсь в общей группе! Это доставляет массу положительных эмоций. Плюс есть огромное желание наконец-то начать играть за "Зенит" в официальных матчах. Я всегда на позитиве. И вся эта ситуация - не то, что могло меня изменить. Быть собой нужно в любой ситуации. Вот и я не перестал улыбаться и сохранил боевой настрой. Конечно, принять несколько месяцев без футбола было непросто. Постоянно думал о травме. Понимал, что быстро от неё не избавиться: реабилитация - процесс длительный. Но я сразу это для себя уяснил. Ну, а потом весёлый характер только помогал преодолевать все трудности.

Наиболее сложный момент на этапе реабилитации - первые дни после операции, когда даже ходить оказалось непросто. Шрам тоже не очень приятно заживал. Но по большому счёту, не так уж трудно всё это для меня было. Оставался оптимистом и ждал, в какой момент организм позволит вернуться. Сейчас это уже произошло. Моя готовность? Во-первых, очень рад тому, что Сергей Семак так построил тренировочный процесс в Катаре, что в общую группу я возвращаюсь постепенно. Сам чувствую, что полностью ещё не готов. В такой ситуации, конечно, важно не торопиться. Поэтому в цифрах мою форму оценить сложно. Однако не сомневаюсь, что на прежний уровень вернусь быстро. Сейчас уже работаю над этим. В том числе, над физическими кондициями. Они не идеальные пока, но уже улучшаются с каждым днём", - рассказал бразилец.

Напомним, что летом "Зенит" купил игрока у "Барселоны" за 40 миллионов евро. У Малкома выявлена редкая травма - повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Футболисту потребовалась операция. Из-за проблем со здоровьем он не играет с 10 августа.

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