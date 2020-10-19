Малком не сыграет с "Брюгге"
Вингер питерского "Зенита" Малком пропустит матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге".
По словам главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака, бразилец не сыграет в ближайшем поединке из-за травмы.
Напомним, что из-за повреждения Малком не смог помочь своей команде в субботней игре против "Сочи" (3:1).
Матч "Зенит" - "Брюгге" состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по московскому времени.
Не пропустите: "Брюгге" опубликовал заявку на матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
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