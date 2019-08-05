Малком - о своем дебюте: "Отличные чувства"

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Малком - о своем дебюте: "Отличные чувства"

Игрок "Зенита" Малком в инстаграме прокомментировал свой дебют за сине-бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

"Отличные чувства", - написал Малком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ótimas sensações ⚪️ ... #DavaiZenit

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Напомним, 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Его зарплата составит 6,5 миллионов евро в год.

А еще: Дзюба высказался о переходе Малкома в "Зенит"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И баннер отличный - добавил Малком.

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