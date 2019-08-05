Малком - о своем дебюте: "Отличные чувства"
Игрок "Зенита" Малком в инстаграме прокомментировал свой дебют за сине-бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).
"Отличные чувства", - написал Малком.
Напомним, 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Его зарплата составит 6,5 миллионов евро в год.
А еще: Дзюба высказался о переходе Малкома в "Зенит"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0