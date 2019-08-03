Малком обратился к фанатам "Зенита"

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Малком обратился к фанатам "Зенита"

Новичок "Зенита" бразильский нападающий Малком обратился к фанатам российского клуба.

"Я благодарен "Зениту" за доверие и усилия, затраченные на мой трансфер. Особенная благодарность Хавьеру Рибальте, мистеру Медведеву и мистеру Семаку. Я с радостью обнимаю 15 миллионов болельщиков "Зенита". Давайте вместе добьемся наших целей", – написал Малком в своем Instagram.

22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. За счет бонусов сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро. Малком подписал с петербургским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год.

Не пропустите: Малком назвал футболистов "Зенита", с игрой которых он знаком. | http://soccernews.ru
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