Малком обратился к фанатам "Зенита"

Новичок "Зенита" бразильский нападающий Малком обратился к фанатам российского клуба.

"Я благодарен "Зениту" за доверие и усилия, затраченные на мой трансфер. Особенная благодарность Хавьеру Рибальте, мистеру Медведеву и мистеру Семаку. Я с радостью обнимаю 15 миллионов болельщиков "Зенита". Давайте вместе добьемся наших целей", – написал Малком в своем Instagram.

22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. За счет бонусов сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро. Малком подписал с петербургским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год.

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