Малком обратился к фанатам "Зенита"
Новичок "Зенита" бразильский нападающий Малком обратился к фанатам российского клуба.
"Я благодарен "Зениту" за доверие и усилия, затраченные на мой трансфер. Особенная благодарность Хавьеру Рибальте, мистеру Медведеву и мистеру Семаку. Я с радостью обнимаю 15 миллионов болельщиков "Зенита". Давайте вместе добьемся наших целей", – написал Малком в своем Instagram.
22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. За счет бонусов сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро. Малком подписал с петербургским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год.
Не пропустите: Малком назвал футболистов "Зенита", с игрой которых он знаком. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
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|2
|Ростов
|4
|8
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|Урал
|4
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|ЦСКА Москва
|3
|6
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0