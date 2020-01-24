Малком объяснил, почему смеётся над шутками Дзюбы, не понимая их

Вингер питерского "Зенита" Малком рассказал о своём отношении к шуткам партнёра по команде Артёма Дзюбы.

"Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу", - сказал Малком.

Напомним, что бразилец перешёл в "Зенит" прошлым летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Футболист провёл два матча и с 10 августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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