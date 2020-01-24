Малком объяснил, почему смеётся над шутками Дзюбы, не понимая их

Теги малкомартём дзюбазенит санкт-петербург

Малком объяснил, почему смеётся над шутками Дзюбы, не понимая их

Вингер питерского "Зенита" Малком рассказал о своём отношении к шуткам партнёра по команде Артёма Дзюбы.

"Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу", - сказал Малком.

Напомним, что бразилец перешёл в "Зенит" прошлым летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Футболист провёл два матча и с 10 августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Не пропустите: Малком: "Не сомневаюсь, что быстро вернусь на прежний уровень". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов