Малком обзавелся роскошным домом в Барселоне

1 Теги барселонамалком

Малком обзавелся роскошным домом в БарселонеНовоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Малком уже обзавелся роскошным домом на новом месте жительства.

Как информирует sport.es, 21-летний бразилец арендовал шикарный трехэтажный особняк с круглосуточной охраной недалеко от Барселоны.

Напомним,  Андре Гомеш поздравил "Барселону" с выигрышем Суперкубка Испании. | soccernews.ru

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