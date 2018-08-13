Малком обзавелся роскошным домом в Барселоне

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Малком уже обзавелся роскошным домом на новом месте жительства.

Как информирует sport.es, 21-летний бразилец арендовал шикарный трехэтажный особняк с круглосуточной охраной недалеко от Барселоны.

Напомним, Андре Гомеш поздравил "Барселону" с выигрышем Суперкубка Испании. | soccernews.ru