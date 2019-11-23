Малком оценил перспективы "Зенита" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
Вингер питерского "Зенита" Малком порассуждал о силе состава своей команды, а также о её шансах выйти из группы в Лиге Чемпионов.
"В "Зените" есть хорошие игроки, такие как Дзюба и Азмун. В защите играет опытный Иванович. С таким составом мы способны выйти в стадию плей-офф Лиги Чемпионов", - приводит слова бразильца RMC Sport.
Напомним, что "сине-бело-голубые" набрали 4 очка в четырёх турах и расположились на третьем месте в своём квартете ЛЧ.
"Зениту" предстоит провести ещё два матча - с "Лионом" дома (27 ноября) и "Бенфикой" в гостях (10 декабря).
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