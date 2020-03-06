Малком оценил свою физическую форму
Вингер питерского "Зенита" Малком поделился мыслями о своём состоянии, а также заявил о готовности играть на разных позициях.
"Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде. Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя ещё лучше.
Я немного жадный, когда речь идёт об игровом времени. В хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер", - отметил бразилец.
Напомним, что летом "Зенит" заплатил "Барселоне" за Малкома 40 миллионов евро. Однако уже в августе футболист получил травму, из-за которой пропустил почти полгода.
После зимней паузы 23-летний игрок провёл два полных матча, но результативными действиями отметиться не сумел.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15