Малком оценил свою текущую форму

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Вингер питерского "Зенита" Малком рассказал о своём состоянии в преддверии возобновления сезона.

"Ментально я всегда силен и уверен в себе. Физически - прямо сейчас чувствую себя превосходно, наши физиотерапевты говорят, что моё тело в лучшей форме за почти три года, что я в Санкт-Петербурге.

Да, порой чувствую небольшой дискомфорт от нагрузок, но это нормальная ситуация после травмы. Я на сто процентов готов к возобновлению сезона и очень жду матчей против "Бетиса", - цитирует бразильца официальный сайт "сине-бело-голубых".

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В его активе 10 голов и 14 ассистов в 60 матчах.

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