Малком определился со своим будущим в "Барселоне"

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Малком определился со своим будущим в "Барселоне"

Вингер "Барселоны" Малком принял важное решение по своему будущему, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 22-летний бразилец не намерен менять команду летом. Он хочет попробовать закрепиться в составе "блауграны" в следующем сезоне.

Впрочем, футболист ещё может изменить свои планы в случае перехода в каталонский клуб форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

В текущем сезоне Малком сыграл за "Барсу" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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