Малком определился со своим будущим в "Барселоне"
Вингер "Барселоны" Малком принял важное решение по своему будущему, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, 22-летний бразилец не намерен менять команду летом. Он хочет попробовать закрепиться в составе "блауграны" в следующем сезоне.
Впрочем, футболист ещё может изменить свои планы в случае перехода в каталонский клуб форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
В текущем сезоне Малком сыграл за "Барсу" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Барселона" не будет покупать Рэшфорда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых защитников в категории U-23
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Мбаппе сократил отставание от Месси, Квальярелла - третий
-
В Испании назвали предварительный диагноз травмированного Черышева
-
"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием
Лента новостей
-
Малком определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой
-
ПАОК Вернблума выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года
-
Тухель прокомментировал победу над "Монако"
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых защитников в категории U-23
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
12
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: Мбаппе сократил отставание от Месси, Квальярелла - третий
-
В Испании назвали предварительный диагноз травмированного Черышева
-
Глушаков поздравил Рассказова и Гулиева с дебютными голами за "Спартак"
-
"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием
-
Неймар провел первый матч за последние три месяца
-
1
ПСЖ обыграл "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе
-
Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции
-
Дубль Гедеша принес победу "Валенсии" в матче против "Бетиса" (видео голов)
-
Переход Погба в "Реал" может сорваться по трем причинам
-
1
Модрич провел очередной юбилейный матч за "Реал"
-
2
Бензема: "Игроки "Реала" счастливы работать с Зиданом"
-
"Кристал Пэлас" требует 90 миллионов евро за трансферную цель ПСЖ
-
"Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы
-
Марсело: "Я счастлив в "Реале". Это мой дом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26