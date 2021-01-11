Малком опубликовал фото на яхте с девушкой и друзьями

Вингер питерского "Зенита" Малком поделился с подписчиками в инстаграме фотоподборкой из отпуска.

Бразилец показал, как отдыхает на яхте вместе со своей девушкой и друзьями. Судя по геолокации, футболист проводит отпуск на курорте Ильябела в штате Сан-Паулу.

В текущем сезоне 23-летний Малком сыграл за "Зенит" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

"Сине-бело-голубые" ушли на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. Ближайший матч команда сыграет 20 февраля.

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