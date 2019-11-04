Малком опубликовал фотографию с семьей на "Газпром Арене"

Форвард "Зенита" Малком в инстаграме опубликовал фотографию своей семьи со стадиона "Газпром Арена" на матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Томи" (4:0).

"Спасибо, семья, что провели со мной день. Я вам очень благодарен за то, что вы со мной. Я вас очень сильно люблю. Семья - основа", - сказал Малком.

Напомним, Малком на данный момент восстанавливается после травмы.

Первая встреча команд завершилась в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.

Матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:55 мск.

А еще: Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства | http://soccernews.ru