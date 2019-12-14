Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке

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Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке

Вингер питерского "Зенита" Малком показал, как готовится к возвращению на поле.

В своём инстаграме 22-летний бразилец опубликовал видео с голами, которые он забивает на тренировке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBT DA SAUDADE ❤️⚽️

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Напомним, что летом "Зенит" купил игрока у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

У Малкома выявлена редкая травма - повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Футболисту потребовалась операция. Из-за проблем со здоровьем он не играет с 10 августа.

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