Малком остался в запасе в матче против "Динамо"
Наставник "Зенита" Сергей Семак решил не включать звёздного новичка Малкома в стартовый состав команды на матч пятого тура РПЛ против "Динамо".
Главный тренер "сине-бело-голубых" оставил бразильца в запасе во второй игре подряд (первая - с "Краснодаром").
Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
22-летний футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|10
|3
|ЦСКА Москва
|4
|9
|4
|Ростов
|4
|8
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Рубин
|5
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Тамбов
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
|1
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1