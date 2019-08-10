Малком остался в запасе в матче против "Динамо"

Наставник "Зенита" Сергей Семак решил не включать звёздного новичка Малкома в стартовый состав команды на матч пятого тура РПЛ против "Динамо".

Главный тренер "сине-бело-голубых" оставил бразильца в запасе во второй игре подряд (первая - с "Краснодаром").

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

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