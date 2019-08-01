Малком отправился в Россию, чтобы подписать контракт с "Зенитом"



Бразильский нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Россию, сообщает журналист Telefoot Яссин Нфауи в своем Twitter.

Ожидается, что в ближайшие часы форвард пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с российским клубом контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 22-летнего Малкома 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Зарплата игрока в клубе из Санкт-Петербурга составит 6,5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне форвард провел за каталонский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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