Малком переходит в "Рому"

Бразильский атакующий полузащитник "Бордо" Малком станет игроком "Ромы", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составит 36 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование. В борьбе за бразильца "Рома" сумела опередить "Интер".

21-летний Малком выступал за "Бордо" с 2016 года, провел за клуб 96 матчей и забил 23 гола. Ранее играл за "Коринтианс". Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

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