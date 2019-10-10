Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

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Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник "Зенита" Малком в инстаграме поблагодарил фанатов за поддержку.

Сегодня, 10 октября, 22-летний футболист был прооперирован. В этом году игрок не сможет выступать за петербургский клуб.

"Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. Сосредоточусь на восстановлении. Всем спасибо за добрые слова... Вернусь еще сильнее", - написал Малком.

Полузащитник перешел в "Зенит" этим летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Из-за травмы игрок не играет с августа.

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