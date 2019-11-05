Малком поддерживает "Зенит" на матче с "Лейпцигом"

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Малком поддерживает "Зенит" на матче с "Лейпцигом"

Нападающий "Зенита" Малком в инстаграме опубликовал сторис со стадиона "Газпром Арена", где сине-бело-голубые играют с "Лейпцигом" (0:1; перерыв) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Давай, "Зенит", -подписал сторис футболист.

Напомним, 22-летний игрок продолжает восстанавливаться после травмы. В этом голу Малком не выйдет на поле.

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