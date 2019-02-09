Малком поделился эмоциями от забитого гола в ворота "Реала"

Нападающий "Барселоны" Малком, который отметился голом в ворота "Реала" в полуфинале Кубка Испании, поделился эмоциями. Об этом сообщает Football-Espana.

"Я смотрел этот на гол уже 100 раз. Очень счастлив, что участвовал в матче. Рад, что забил.

Узнал, что буду играть перед самым началом матча, но был готов. Месси посоветовал быть спокойным и предупредил о том, что матч будет сложный", - поделился Малком.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании пройдет 27 февраля в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу".

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