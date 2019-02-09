Малком поделился эмоциями от забитого гола в ворота "Реала"
Нападающий "Барселоны" Малком, который отметился голом в ворота "Реала" в полуфинале Кубка Испании, поделился эмоциями. Об этом сообщает Football-Espana.
"Я смотрел этот на гол уже 100 раз. Очень счастлив, что участвовал в матче. Рад, что забил.
Узнал, что буду играть перед самым началом матча, но был готов. Месси посоветовал быть спокойным и предупредил о том, что матч будет сложный", - поделился Малком.
Ответный матч полуфинала Кубка Испании пройдет 27 февраля в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|23
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|22
|15