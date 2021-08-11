Малком поделился эмоциями после возвращение в расположение "Зенита"

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Зенита" Малком прокомментировал возвращение в расположение петербургского клуба после победы на Олимпиаде в составе своей сборной.

"Возвращаюсь к работе. Мне не хватало "Зенита“, — написал Малком в инстаграме.

Напомним, что бразильская сборная в финале футбольного олимпийского турнира обыграла сборную Испании благодаря победному голу Малкома в дополнительное время.

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