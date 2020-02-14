Малком поделился мнением о тренере "Зенита" Семаке

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Малком поделился мнением о тренере "Зенита" Семаке

Вингер питерского "Зенита" Малком рассказал о своих впечатлениях от работы с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"В чём особенность Семака? Он разговаривает с игроками, взаимодействует с нами, стремится понять каждого футболиста. Интересуется, как игроки чувствуют себя на поле. Для меня это немного новый стиль отношений с тренером. Но мне очень нравится", - сказал бразилец.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома прошлым летом у "Барселоны" за 40 миллионов евро. Футболист вышел на поле в двух матчах, после чего несколько месяцев восстанавливался после травмы.

Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом России.

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