Малком поделился ожиданиями от матча РПЛ с "Крыльями Советов"

Форвард "Зенита" Малком высказался по поводу предстоящего матча 24-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".

"Мы готовы отдать все силы, чтобы достичь цели. Впереди четыре матча дома, и мы должны все выиграть. И хотя на трибунах будет 10 процентов фанатов, уверен, что всегда будет аншлаг. У нас лучшие болельщики, они очень помогают нам, мы должны стремиться к победе.

Мы стремимся стать чемпионами, но раньше времени праздновать победу никто не будет", - цитирует игрока "Матч ТВ".

26 июня "Крылья" сыграют с "Зенитом" в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет в петербурге и начнется в 20:30 (мск).

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