Малком поделился ожиданиями от матча с "Бетисом"
Фото: инстаграм Малкома\Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своих ожиданиях от матча с "Бетисом" в рамках 1\16 финала Лиги Европы.
"Для нас главным было подойти к первой игре в хороших физических кондициях. Мы усердно работали для этого на сборах, верим в свои силы и собираемся планомерно идти от матча к матчу.
Нам прекрасно известны качество и мастерство наших игроков, мы можем играть с кем угодно, матчи в группе Лиги чемпионов в этом сезоне показали это.
"Бетис" фаворит? Есть ли от этого дополнительное напряжение? Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре.
Мы знаем, при должной мотивации всe в наших руках, как это было в недавних матчах с "Челси" и "Ювентусом". И встречи с "Бетисом" в этом плане не будут исключением", - приводит слова бразильца официальный сайт "Зенита".
Первая игра в противостоянии состоится уже сегодня, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответный матч пройдет 24 февраля.
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