Малком поделился ожиданиями от матча с "Бетисом"

Фото: инстаграм Малкома\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своих ожиданиях от матча с "Бетисом" в рамках 1\16 финала Лиги Европы.

"Для нас главным было подойти к первой игре в хороших физических кондициях. Мы усердно работали для этого на сборах, верим в свои силы и собираемся планомерно идти от матча к матчу.

Нам прекрасно известны качество и мастерство наших игроков, мы можем играть с кем угодно, матчи в группе Лиги чемпионов в этом сезоне показали это.

"Бетис" фаворит? Есть ли от этого дополнительное напряжение? Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре.

Мы знаем, при должной мотивации всe в наших руках, как это было в недавних матчах с "Челси" и "Ювентусом". И встречи с "Бетисом" в этом плане не будут исключением", - приводит слова бразильца официальный сайт "Зенита".

Первая игра в противостоянии состоится уже сегодня, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответный матч пройдет 24 февраля.

Также не пропустите: Капелло поделился ожиданиями от матча "Барселоны" с "Наполи". | http://soccernews.ru