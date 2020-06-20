Малком подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов ЦСКА

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Малком подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов ЦСКА

Фанаты ЦСКА проявили расизм к нападающему "Зенита" Малкому.

По сведениям "Спорт-Экспресс", бразилец после забитого гола близко подбежал к трибуне и подвергся расистским оскорблениям.

Отмечается, что Малкома стали успокаивать одноклубники, а Сердар Азмун похлопал фанатам хозяев.

Напомним, что "Зенит" разгромил ЦСКА со счетом 0:4, а Малком оформил дубль.

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