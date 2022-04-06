Малком похвалил болельщиков "Зенита"
Фото: твиттер Малкома\Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Зенита" Малком поделился мнением о факторе болельщиков на финише сезона в РПЛ.
Напомним, что недавно в Санкт-Петербурге разрешили заполнять стадионы на 75%.
"Да, эта поддержка фанатов будет играть решающую роль, она нам жизненно необходима. Они всегда делают это на высшем уровне, всегда гонят нас вперед, для меня вообще процесс боления - лучшее, что есть в футболе. Потому что футбол без болельщиков неполноценен, лишен сердца.
Фанаты "Зенита" - абсолютный топ, с их помощью нам проще побеждать, и мы хотим отвечать им тем же, завоевывая трофеи и делая их и себя счастливыми", – приводит слова Малкома официальный сайт "Зенита".
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