Малком показал фото с кубком РПЛ

Форвард "Зенита" Малком в инстаграме опубликовал фото с трофеев чемпионата России.

"Пусть счастье станет рутиной", - написал в соцсети 23-летний бразилец.

В текущем сезоне футболист в 12 матчах забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, что "Зенит" выиграл чемпионский титул второй раз подряд и в шестой раз в истории. По числу титулов петербургский клуб уступает только "Спартаку" (10).

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