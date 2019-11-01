Малком показал, как восстанавливается после травмы

Нападающий "Зенита" Малком в инстаграме показал, как проходит его восстановление.

Напомним, футболист был травмирован в матче 5-го тура РПЛ с "Динамо". 10 октября форварда прооперировали.

Ранее сообщалось, что в этом году 22-летний игрок больше не выйдет на поле.

Малком перешел в "Зенит" этим летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В этом сезоне нападающий провел лишь 2 матча за мине-бело-голубых.

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