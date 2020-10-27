Малком полетел с "Зенитом" на матч с "Боруссией", несмотря на травму

Бразильский вингер Малком отправился в Дортмунд, где в среду состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Боруссией" и "Зенитом".

23-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. Несмотря на это, он решил лично поддержать команду в Германии.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Малком уже пропустил три матча - против "Сочи" (3:1), "Брюгге" (1:2) и "Рубина" (1:2).

"Боруссия" и "Зенит" стартовали в ЛЧ с поражений, поэтому результат очной встречи может стать ключевым в распределении мест в группе.

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