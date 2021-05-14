Малком попал в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду
Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен
Олимпийская сборная Бразилии обнародовала список футболистов, которые вызванны для подготовки к Олимпиаде в Токио.
В список приглашенных игроков оказался и полузащитник "Зенита" Малком. Также с заявку попали Родриго ("Реал"), Рейньер ("Реал", играет по аренде в "Боруссии"), Габриэл, Мартинелли (оба - "Арсенал").
Напомним, что сборная Бразилии на олимпийском футбольном турнире сыграют в одной группе со сборными Германии, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравии.
Также не пропустите: "Барселона" может летом усилиться тремя нападающими. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Широков высказался о Николиче
-
Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 лет
-
19 клубов получили лицензию РПЛ
-
Пентек не сыграет на Евро
-
Дуглас Коста вернется в Бразилию
-
Пирло поздравил "Интер" со скудетто
-
"Кадис" подписал игрока "Астаны"
-
1
Лам сделал выбор между Месси и Марадоной
-
Малиновским интересуются гранды европейского футбола
-
"Манчестер Юнайтед" уверен в подписании Санчо
-
Дзюба поделился настроем на Евро
-
"ПСЖ" может подписать Салаха в случае ухода Мбаппе
-
Малком попал в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду
-
"Барселона" может летом усилиться тремя нападающими
-
Дзюба порассуждал о том, чем займётся после завершения карьеры
-
"Интер" и "Милан" поспорят за защитника "Челси"
-
Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду
-
Пять клубов РПЛ прошли лицензирование для участия в еврокубках
-
Давид Луиз покинет "Арсенал"
-
Тульский "Арсенал" определился с будущим арендованного у "Локомотива" Джорджевича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18