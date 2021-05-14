Малком попал в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду

Теги малкомбразилияолимпийские игры

Малком попал в заявку сборной Бразилии на ОлимпиадуФото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Олимпийская сборная Бразилии обнародовала список футболистов, которые вызванны для подготовки к Олимпиаде в Токио.

В список приглашенных игроков оказался и полузащитник "Зенита" Малком. Также с заявку попали Родриго ("Реал"), Рейньер ("Реал", играет по аренде в "Боруссии"), Габриэл, Мартинелли (оба - "Арсенал").

Напомним, что сборная Бразилии на олимпийском футбольном турнире сыграют в одной группе со сборными Германии, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравии.

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