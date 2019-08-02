Малком прибыл в Санкт-Петербург

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Малком прибыл в Санкт-Петербург

Вингер "Барселоны" Малком в шаге от перехода в "Зенит".

22-летний бразилец уже находится в Санкт-Петербурге, где в скором времени его ждет медобследование и подписание контракта. Отметим, что футболист опубликовал в своем инстаграме прогулку по городу.

Напомним, что "Зенит" заплатит за Малкома 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом. | http://soccernews.ru
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