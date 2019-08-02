Малком прибыл в Санкт-Петербург
Вингер "Барселоны" Малком в шаге от перехода в "Зенит".
22-летний бразилец уже находится в Санкт-Петербурге, где в скором времени его ждет медобследование и подписание контракта. Отметим, что футболист опубликовал в своем инстаграме прогулку по городу.
Напомним, что "Зенит" заплатит за Малкома 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0