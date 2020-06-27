Малком признан лучшим игроком матча "Зенит" - "Крылья Советов"

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Малком признан лучшим игроком матча "Зенит" - "Крылья Советов"

Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком признан лучшим игроком матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги против "Крыльев Советов" (2:1).

Футболист забил гол в начале второго тайма, но взятие ворот отменили после просмотра видеоповтора. В итоге бразилец не отметился результативными действиями.

Напомним, что Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Малком провел за "Зенит" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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