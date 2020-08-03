Малком признан лучшим игроком "Зенита" в июне-июле

Хавбек "Зенита" Малком стал лучшим игроком команды в июне-июле. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За этот период футболист провел 7 матчей в РПЛ и 2 - в Кубке России. Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Отметим, большую часть сезона-2019/20 бразилец пропустил из-за травмы бедра.

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