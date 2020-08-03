Малком признан лучшим игроком "Зенита" в июне-июле

Теги малкомзенит санкт-петербург

Малком признан лучшим игроком "Зенита" в июне-июле

Хавбек "Зенита" Малком стал лучшим игроком команды в июне-июле. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За этот период футболист провел 7 матчей в РПЛ и 2 - в Кубке России. Он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Отметим, большую часть сезона-2019/20 бразилец пропустил из-за травмы бедра.

Не пропустите: Защитник "Зенита" Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов

Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов