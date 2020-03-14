Малком прокомментировал дебютный гол за "Зенит"
Вингер питерского "Зенита" Малком поделился эмоциями после матча 22-го тура РПЛ против "Урала" (7:1), в котором он забил дебютный гол в составе "сине-бело-голубых".
"Для меня в первую очередь важна победа. Рад, что набрали три очка и сделали это красиво. А сам гол не так уж значим. Куда значительнее то, что мы вернули победные ощущения и упрочили лидерство. Конечно, я счастлив, что смог забить и отдать голевой пас. Надеюсь, что продолжу помогать команде результативными действиями. Начало матча вышло непростым, потому что соперник хорошо контролировал мяч в центре поля. Но мы воспользовались шансами в атаке и решили исход встречи.
Мой гол - заслуга Дугласа, мы знаем, что он очень качественный игрок! Дуглас классно прорвался по центру. А я сказал ему перед матчем, что когда он будет проходить через центр, я буду смещаться по диагонали и врываться внутрь штрафной. Так что он нашёл меня хорошим пасом, а я забил и помог команде", - сказал бразилец.
Напомним, что прошлым летом "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, но из-за травмы футболист пропустил около полугода.
Не пропустите: "Зенит" впервые с августа 2014 года забил 7 голов в РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Оренбург
|22
|23
|12
|Рубин
|22
|23
|13
|Крылья Советов
|21
|22
|14
|Тамбов
|21
|22
|15
|Сочи
|21
|21
|16
|Ахмат
|22
|20