Малком прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"

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Малком прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"

Атакующий полузащитник "Бордо" Малком прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

По данным СМИ, "красные дьяволы" могут предложить за трансфер 20-летнего бразильца 34 миллиона евро.

"Эти слухи появлялись, ещё когда я играл за "Коринтианс". Я спокоен и сфокусирован на футболе. А трансфером пусть занимаются мои агент и семья. Кто знает, если поступит предложение, может, и задумаюсь об уходе. Но пока буду продолжать играть в футбол" - цитирует перспективного вингера Sky Sports.

В этом сезоне Малком сыграл за "Бордо" 19 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

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