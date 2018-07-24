Малком прокомментировал переход в "Барселону"

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Малком прокомментировал переход в "Барселону"
Бразильский полузащитник Малком поделился впечатлениями после подписания контракта с "Барселоной".

"Я с детства мечтал играть за "Барселону" и теперь испытываю уникальные чувства. Надеюсь, что принесу много радости фанатам. Хочу помочь команде и одноклубникам своим стилем игры", – приводит слова Малкома официальный сайт клуба.

Напомним, что 21-летний Малком перешел в "Барселону" из "Бордо" за 41 миллион евро.

Не пропустите: Представитель "Ромы" выступил с громким заявлением в связи с переходом Малкома в "Барселону". | http://soccernews.ru

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