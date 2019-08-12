Малком прокомментировал слухи о конфликте с болельщиками "Зенита"

Вингер питерского "Зенита" Малком заявил, что информация о его конфликте с фанатами российской команды не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что радикально настроенные болельщики "сине-бело-голубых" якобы не хотят видеть бразильца в клубе из-за его цвета кожи.

"Я хочу оставаться здесь, в "Зените". Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии - это ложь. Я рад быть в "Зените", это важный для меня этап", - сказал 22-летний футболист.

"Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

Игрок подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года и уже успел принять участие в матчах с "Краснодаром" и "Динамо".

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