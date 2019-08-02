Малком прокомментировал свой переход в "Зенит"

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Малком прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новый игрок "Зенита" Малком рассказал, что думает о своем переходе в петербургский клуб. Об этом сообщает Sport24.

"Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в моем переходе. Все прошло быстро. Надеюсь, очень скоро я начну забивать голы и приносить пользу команде", - сказал Малком.

Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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