Малком пропустит больше, чем ожидалось

Вингер питерского "Зенита" Малком выбыл из-за травмы колена на более длительный срок, чем ожидалось.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что бразилец вернётся в строй через три недели. Однако пресс-служба "сине-бело-голубых" проинформировала, что футболист пропустит больше.

"Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста", - говорится в заявлении "Зенита".

Малком в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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