Малком пропустит до трех недель из-за травмы

Форвард "Зенита" Малком в Германии прошел медицинское обследование, по итогам которого стало известно, что на лечение и реабилитацию потребуется 2-3 недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист в скором времени приступит к индивидуальным тренировкам.

Напомним, завтра, 28 октября, в Германии "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией". Начало - в 23:00 (мск).

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